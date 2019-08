Samsung had in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 40 procent van het Europese marktaandeel op het gebied van smartphones in handen, blijkt uit onderzoek van Canalys. Het aandeel van Samsung was een jaar geleden nog bijna 34 procent.

Samsung verscheepte het afgelopen kwartaal 18,3 miljoen telefoons in Europa, meldt de marktonderzoeker. Daarmee is het aandeel sinds vorig jaar met 20 procent gegroeid. In het tweede kwartaal van 2018 ging het om 15,3 miljoen telefoons.

In de top vijf van de meest verscheepte smartphones in Europa staan de Galaxy A50 en A40 van Samsung bovenaan. Op drie staat de Redmi Note 7 van de Chinese fabrikant Xiaomi, gevolgd door de Galaxy A20e en de iPhone XR.

Toptoestellen van fabrikanten, zoals de iPhone XS en de Samsung Galaxy S10, komen niet in de lijst voor. Deze telefoons zijn vaak honderden euro's duurder.

Na Samsung heeft Huawei met 18,8 procent het grootste marktaandeel op de Europese smartphonemarkt, gevolgd door Apple met 14,1 procent. In het afgelopen jaar verloren de bedrijven respectievelijk 16 procent en 17 procent aan marktaandeel.

Xiaomi heeft inmiddels een aandeel van 9,6 procent en groeide sinds het tweede kwartaal van 2018 met 48 procent. "Xiaomi is nu een belangrijke speler in Europa", schrijft Canalys. Het bedrijf verzond in het tweede kwartaal van dit jaar 4,3 miljoen telefoons.