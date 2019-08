Volg een route met augmented reality in Google Maps en ga op een emotionele reis door een woestijn met Journey.

Google Maps

De bekende kaartenapp Google Maps heeft een bijzondere nieuwe functie die gebruikmaakt van augmented reality. Hiermee gebruik je de telefooncamera om de omgeving te bekijken, waar vervolgens een virtuele laag overheen wordt gelegd.

Op die manier is in Google Maps te voet een route te volgen. Door de telefoon omhoog te houden, kun je boven straten aanwijzingen zien. Zo lijken er pijlen in de lucht te hangen die aangeven waar je precies moet afslaan om bij de bestemming te komen.

De functie is beschikbaar voor Android-toestellen met ARCore en voor iPhones die ARKit gebruiken. Live Weergave is in te zetten als de routebeschrijving is gestart. Wel wordt de mogelijkheid op dit moment uitgerold, dus nog niet iedereen kan er gebruik van maken.

Download Google Maps voor iOS of Android (gratis)

Journey

Het spel Journey is uitgebracht op iOS. De game verscheen oorspronkelijk op de PlayStation 3 en wordt beschouwd als een van de mooiste ervaringen op die spelcomputer.

In Journey speel je een nomade die door ruïnes en over zandvlaktes zweeft. Het einddoel is de beklimming van een hoge berg. Onderweg kun je ruïnes onderzoeken en kom je mogelijk andere figuren tegen. Spelers die elkaar tegenkomen hebben alleen interactie door naar elkaar te roepen.

Het spel duurt zo'n drie tot vier uur en maakt ook op iOS nog steeds grote indruk, vanwege de rustgevende muziek en de mooi vormgegeven spelwereld.

Download Journey op iOS (5,49 euro)

ActionDash

ActionDash geeft Android-gebruikers inzicht in hun telefoongebruik. Je kunt ermee zien hoeveel tijd je bijvoorbeeld aan Twitter of WhatsApp besteedt en het is mogelijk om limieten in te stellen. Vind je dat je te veel tijd kwijt bent aan een bepaalde app, dan kun je dagelijkse beperkingen opleggen.

Als de limiet is bereikt, kan de betreffende app niet meer worden geopend. Met een grafiekje wordt aangegeven hoeveel tijd er de afgelopen dagen aan de app is besteed.

Hiermee is ActionDash een prima alternatief Googles Android-functie Digital Wellbeing. Niet op elke telefoon is de optie standaard aanwezig om gebruikstijd bij te houden. De app is tot op zekere hoogte gratis te gebruiken, maar kost 6,99 euro om alle functies te ontgrendelen.

Download ActionDash voor Android (gratis)

Rogue Legacy

Rogue Legacy werd oorspronkelijk in 2013 op de pc uitgebracht, en verscheen ook op de bekende spelcomputers. Sinds deze week is het spel ook op iOS speelbaar.

In de game probeer je een kasteel te doorlopen. In de basis is het een actieplatformer. Je ontwijkt obstakels en springt door de levels, terwijl je vijanden en levelbazen verslaat.

Elke keer als je zelf sterft, speel je verder als een van de kinderen van de held. Elke keer heeft het hoofdpersonage weer een andere eigenschap. Zo kan het spel ineens een stuk sneller gaan omdat de speler ADHD heeft en kunnen hoofdpersonen met dyslexie teksten in beeld lastiger ontcijferen.

Ook het kasteel verandert elke keer als een spel opnieuw begint. Dat zorgt ervoor dat elke speelbeurt fris blijft. Alleen de voortgang in het spel blijft bestaan als een hoofdpersoon sterft. Zo kun je goud verzamelen om sterker te worden en betere uitrusting te verkrijgen. Op die manier kom je steeds iets verder.

Download Rogue Legacy voor iOS (1,09 euro)