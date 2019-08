De privacywaakhond van Luxemburg doet onderzoek naar de slimme assistent van Amazon. Volgens Reuters is de autoriteit in gesprek met het Amerikaanse bedrijf over het gebruik van persoonlijke data van Europese burgers.

Het Europese hoofdkantoor van Amazon is gevestigd in Luxemburg, waardoor de lokale autoriteit verantwoordelijk is voor het controleren van het bedrijf. De autoriteit wil meer informatie over hoe Amazon omgaat met persoonlijke data en dan in het bijzonder de data die het bedrijf verzamelt via de slimme spraakassistent Alexa.

Amazon, Google en Apple kwamen recent in opspraak, omdat medewerkers meeluisterden met opnames die werden gemaakt door de spraakassistenten. Dit was niet duidelijk gecommuniceerd naar gebruikers. Zowel Google als Apple besloten daarop deze activiteiten te staken.

Een woordvoerder van de Luxemburgse autoriteit bevestigt tegenover Reuters dat er een onderzoek gaande is, maar dat er op dit moment niet meer details gedeeld kunnen worden.

Amazon heeft gezegd mee te willen werken aan het onderzoek. Eerder deze week maakte Amazon bekend dat gebruikers voortaan kunnen kiezen of medewerkers naar hun opnames mogen luisteren.