Twee Britse medewerkers van een cameratoezichtbedrijf hebben toegegeven beelden van de overleden voetballer Emiliano Sala opgezocht te hebben, schrijft persbureau Reuters. Ze maakten zonder toestemming foto's die later op sociale media rondgingen.

Sala vloog in januari van zijn oude club Nantes in Frankrijk naar zijn nieuwe club Cardiff City, maar het vliegtuig verdween boven het Kanaal. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden.

De politie werd in februari op de hoogte gebracht van een op sociale media gedeelde foto waarop de overleden Sala te zien was. Daarna werd een onderzoek gestart.

Dat wees uit dat de directeur van het cameratoezichtbedrijf zonder toestemming beelden van de overleden voetballer in het mortuarium had opgezocht. Vervolgens had ze daar met een telefoon foto's van gemaakt. Die afbeeldingen had ze met iemand op Facebook Messenger gedeeld. Ook had ze foto's van een ander lichaam in het mortuarium gemaakt.

Ook een andere werknemer gaf toe schuldig te zijn aan het illegaal opzoeken van de beelden. Beiden hebben in drie gevallen bekend schuldig te zijn aan computermisbruik. Op 20 september krijgen ze hun straf te horen.