Honderden scholieren zouden in China lange dagen en nachten aan apparaten met spraakassistent Alexa werken. Dat schrijft The Guardian op basis van gelekte documenten en gesprekken met medewerkers van Amazon-leverancier Foxconn.

De jongeren zouden door Foxconn ingezet worden als onderdeel van "een controversiële en illegale poging om productiedoelstellingen te halen".

De Britse krant schrijft dat de kinderen vaak 's nachts moeten werken en veel overuren maken om slimme luidsprekers te produceren. Dat is in strijd met de Chinese arbeidswetten. In China mogen scholieren vanaf zestien jaar in fabrieken werken, maar ze mogen niet overwerken of 's nachts ingezet worden.

Uit de documenten blijkt dat Foxconn de tieners vaak op (technische) scholen benadert met een stageaanbod. Leraren van de scholieren zouden betaald worden om de tieners bij te staan en te stimuleren langere werkdagen te maken.

Foxconn belooft aanpassingen

Foxconn heeft de illegale praktijken tegenover The Guardian toegegeven en zegt onmiddellijk actie te ondernemen. "We hebben het toezicht op het stageprogramma verdubbeld. Zo kunnen we zeker zijn dat stagiairs onder geen beding overwerken of 's nachts ingezet worden."

Een woordvoerder van Amazon zegt schendingen van regels door leveranciers niet te tolereren. "Gebeurt dat wel, dan nemen we passende maatregelen." Amazon is een onderzoek naar Foxconn gestart.

Bij Foxconn zouden ruim duizend jongeren in de leeftijd van zestien tot achttien jaar werken. Zij werken aan onder meer de productie van de Amazon Echo-speaker en Kindles.