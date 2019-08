Huawei heeft vrijdag tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS gepresenteerd.

HarmonyOS moet op verschillende soorten apparaten werken, zoals smartphones, computers, tablets en smartwatches. Op die manier kan Huawei een eigen ecosysteem opzetten, waarbij allerlei apparaten aan elkaar gekoppeld kunnen worden om samen te werken.

Huawei maakte tijdens de presentatie bekend dat producten vrij snel op het besturingssysteem overgezet kunnen worden. "We geven prioriteit aan Android, maar als we dat niet meer kunnen gebruiken, kunnen we binnen één of twee dagen overstappen."

In China zal het besturingssysteem HongmengOS heten. Die naam dook de laatste maanden regelmatig op toen geruchten over het systeem de ronde deden.

Beperkingen in Verenigde Staten

Meerdere landen zijn bezorgd dat Huawei via zijn apparatuur spioneert voor de Chinese overheid; zo worden producten van Huawei in de Verenigde Staten geweigerd. Daarvoor werd overigens nooit bewijs openbaar gemaakt, ook ontkende Huawei de beschuldigingen altijd.

In mei beperkte Google de toegang van Huawei tot het mobiele besturingssysteem Android. Daarmee volgde het bedrijf strengere regels van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Enkele dagen later versoepelde de Amerikaanse overheid de beperkingen, waardoor Google negentig dagen langer met Huawei mocht werken. Die periode is bijna voorbij.

Huawei zei al eerder te werken aan een alternatief voor Android, als Google zijn licentie voor Android niet meer aan het bedrijf mag aanbieden.

Veel details over HarmonyOS zijn nog niet bekend. Het eerste product dat van HarmonyOS gebruik zal maken is de Honor Vision TV-set, die zaterdag in China wordt uitgebracht.