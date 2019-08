De Ierse Data Protection Commission (IDPC) is een onderzoek gestart naar het marketingbedrijf Hyp3r, schrijft Business Insider. De toezichthouder bekijkt of het bedrijf ook data van Europeanen heeft opgeslagen.

Hyp3r kwam donderdag in het nieuws toen bleek dat het bedrijf Stories en locaties van miljoenen Instagram-gebruikers had opgeslagen. Dat gebeurde het afgelopen jaar met als doel om uitgebreide profielen van gebruikers samen te stellen.

Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat en waar ze vandaan komen. De IDPC probeert vast te stellen of gebruikers uit Europa getroffen zijn. De toezichthouder controleert techbedrijven in de EU, waaronder Facebook en dochteronderneming Instagram.

"We gaan eerst onderzoeken of er ook Europese data bij betrokken zijn voordat we mogelijk verdere stappen ondernemen", laat een woordvoerder weten. De IDPC zou nog geen contact hebben opgenomen met Hyp3r.

Instagram zegt dat het marketingbedrijf de regels heeft overtreden, maar Hyp3r ontkent dat. "We bekijken geen content of informatie die niet voor iedereen openbaar is." Hyp3r zegt persoonlijke informatie versleuteld te bewaren en denkt het probleem met Instagram snel op te lossen.