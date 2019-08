Apple geeft geen inzicht in de conditie van een accu die niet door Apple, maar door een derde partij is vervangen. Zelfs als de originele iPhone-accu is vervangen door een ander exemplaar van Apple, wordt de informatie niet weergegeven, meldt reparatiewebsite iFixit.

Apple geeft bezitters van een iPhone met iOS 12 onder 'Batterijconditie' informatie over de accu van het toestel. De functie geeft aan in hoeverre de batterij versleten is en of normale piekprestaties ondersteund worden.

Die informatie is vervangen door een waarschuwing op iPhones met een accu die niet door Apple zelf is vervangen. Daarin staat dat het toestel niet kan verifiëren of het om een originele Apple-accu gaat. De conditie wordt daardoor niet weergegeven.

De waarschuwing komt vooralsnog alleen voor op de iPhone XR, iPhone XS en XS Max met iOS 12.