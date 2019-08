De nationale politie van de Filipijnen is gestart met een onderzoek naar het internetforum 8chan en de Amerikaanse eigenaar Jim Watkins, die in de Filipijnen woont. De onderzoekers moeten in kaart brengen hoe 8chan in de Filipijnen opereert, schrijft de politie op haar website.

De website ligt onder een vergrootglas sinds een man afgelopen zaterdag in de Amerikaanse stad El Paso 22 mensen heeft gedood. De Amerikaanse politie onderzoekt momenteel of een manifest, dat kort voor de aanslag op 8chan verscheen, van de verdachte afkomstig is.

Het forum profileert zich als een vrijplaats voor de vrijheid van meningsuiting, wat onder meer resulteert in een grote groep gebruikers met extreemrechts gedachtegoed.

Watkins woont al jaren op de Filipijnen. Hij nam 8chan in 2015 over van de oprichter, die ook in de Filipijnen woont. Volgens The Wall Street Journal onderzoekt de Filipijnse politie onder meer of Watkins nalatig is geweest bij het modereren van 8chan-berichten.

Een commissie van het Amerikaanse Congres wil dat Watkins komt getuigen. De 8chan-eigenaar heeft vervolgens via Twitter laten weten dat hij onderweg is naar de Verenigde Staten. Volgens de Filipijnse autoriteiten heeft hij inderdaad het land verlaten, meldt The Wall Street Journal.