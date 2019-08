Het Utrechtse bedrijf Watermelon heeft na drie jaar weer toestemming om chatbots te integreren met WhatsApp, bevestigt medeoprichter Alexander Wijninga donderdag tegen NU.nl. In 2016 lag het bedrijf nog in de clinch met moederbedrijf Facebook en vroeg het onder dreiging van een rechtszaak faillissement aan.

Enkele weken later begon Watermelon opnieuw. De afgelopen jaren richtte het bedrijf zich op andere platformen, zoals Facebook Messenger en Twitter. Met de integratie van Watermelon kunnen bedrijven op deze platformen een virtuele chatbot aanbieden, die bijvoorbeeld vragen van klanten kan beantwoorden.

Een jaar geleden maakte WhatsApp het voor derde partijen mogelijk om een technische koppeling te maken tussen de chatapp en software van andere bedrijven. Het Utrechtse bedrijf werkt nu samen met CM.com. Dit technologiebedrijf heeft toegang heeft tot die koppeling, waardoor het Watermelon uiteindelijk zijn diensten kan aanbieden.

"Dit is iets wat we drie jaar geleden wilden hebben", zegt Wijninga. "In april zijn we begonnen om de koppeling te integreren in ons platform. Inmiddels staat die integratie en maken enkele klanten gebruik van WhatsApp."

Daarmee is de cirkel rond, aldus Wijninga. "We lopen nu ook geen enkel risico en dat is fijn", zegt hij. Wel moet WhatsApp per klant van Watermelon toestemming geven om een chatbot op het platform aan te bieden. "WhatsApp wil bijvoorbeeld niet dat bedrijven drank, kansspelen, porno of financiële diensten aanbieden op het platform."

De medeoprichter van Watermelon noemt WhatsApp overigens vandaag de dag "niet zo" belangrijk meer voor het bedrijf: Facebook Messenger, Twitter en directe integratie op websites bieden vooralsnog meer functies. "Voor onze klanten is dat dus minder interessant."