De politie in het Overijsselse Nieuwleusen heeft donderdagochtend per ongeluk in een sms-bom aan 1.900 mensen een link verstuurd die verwijst naar een pornowebsite. Dat meldt RTV Oost.

De link in het bericht moest eigenlijk naar de website van de politie verwijzen, maar doordat de sms te lang was, werd de bijgevoegde link ingekort. De nieuwe link leidde de ontvangers naar een pornowebsite, aldus een woordvoerder van de politie.

De sms was bedoeld om in contact gekomen met getuigen van een brandstichting in juli, waarbij een 22-jarige man om het leven kwam. Het zestienjarige broertje van het slachtoffer is als verdachte aangehouden en verhoord.

De politie laat via Twitter weten dat het de fout betreurt en zegt kort erna de goede link te hebben gestuurd.

Het is niet de eerste keer dat de politie een communicatiefout maakt. Tijdens de landelijke 112-storing in juni gaf de politie via een NL-Alert een alternatief noodnummer door. Dit bleek echter de WhatsApp-tiplijn van De Telegraaf te zijn.