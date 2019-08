Apple is woensdag in Californië aangeklaagd vanwege het meeluisteren met klanten via spraakassistent Siri, schrijft Bloomberg. Het gaat om een zogenoemde 'class-action'-rechtszaak, waar meerdere mensen zich bij kunnen aansluiten.

De eisers zeggen dat hun privacy is geschonden, omdat mensen mee konden luisteren met opnames via Siri. Apple wordt beschuldigd van het "onrechtmatig en opzettelijk meeluisteren met gevoelige communicatie zonder daarvoor om toestemming te vragen". Het is niet bekend hoeveel mensen zich bij de zaak hebben aangesloten.

In de gebruikersvoorwaarden schrijft Apple dat het bedrijf het recht heeft om opnames te maken van gebruikers ter analyse als zij de assistent gebruiken met het commando "Hé Siri". De aanklagers zeggen dat Siri door "bijna alles" ingeschakeld kan worden.

Enkele van de aanklagers zeggen dat ze geen iPhone hadden gekocht als ze wisten dat hun opdrachten werden opgeslagen. De groep wil dat Apple vooraf om toestemming vraagt voor het meeluisteren en dat alle opnames tot nu toe worden gewist. Ook vragen de eisers 5.000 dollar aan schadevergoeding per overtreding.

Eisers zeggen daarnaast dat Apple niet de waarheid heeft verteld tegenover het Amerikaanse Congres. Daar zei het bedrijf niet mee te luisteren als de gebruiker niet duidelijk "Hé Siri" zegt.

Medewerkers luisterden naar spraakberichten

Apple kwam recent in het nieuws toen bleek dat het bedrijf opnames van mensen beluistert. Dat gebeurt om Siri te verbeteren. Volgens Apple worden korte fragmenten beluisterd van spraakopdrachten. Dat gebeurt in minder dan 1 procent van de opdrachten, zegt Apple.

In sommige gevallen werd ook meegeluisterd als Siri per ongeluk werd geactiveerd. Ook met Nederlandse spraakberichten wordt meegeluisterd, bleek uit onderzoek van NU.nl. Daarnaast werd duidelijk dat de identiteit van beluisterde Siri-gebruikers te achterhalen is via hun contacten en locatie.

Assistenten van Google en Amazon doen hetzelfde. Ingehuurde werknemers analyseren geluidsfragmenten om de spraakassistenten te verbeteren. Google en Apple zijn tijdelijk gestopt met het meeluisteren.