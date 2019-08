Samsung heeft woensdagavond de nieuwe Galaxy Note 10 gepresenteerd tijdens het Unpacked-evenement in New York. Voor het eerst verschijnt de Note-telefoon in twee formaten.

De standaard Galaxy Note 10 heeft een 6,3-inchscherm, net zoals de Galaxy Note 9 van vorig jaar. De behuizing is wel iets kleiner, omdat de randen boven en onder het scherm nog meer zijn weggewerkt. De selfiecamera is nu in een gaatje boven in het scherm geplaatst.

Dat cameragaatje zit ook in de Galaxy Note 10+. Deze smartphone heeft een 6,8-inchdisplay. Beide modellen hebben een amoled-scherm dat iets meebuigt met de randen aan de zijkant.

Samsung heeft de koptelefoonaansluiting weggehaald. Muziek luisteren kan op de Note 10 met een verloopstukje naar USB-C of via bluetooth. De vorige telefoons in de Galaxy Note- en Galaxy S-serie behielden de aansluiting, maar nu stapt Samsung daar in zijn topsegment vanaf.

Camera's en dieptesensoren

De Note 10 heeft op de achterkant drie camera's. Het gaat om een groothoeklens, een standaardlens en een telelens waarmee de gebruiker twee keer zonder kwaliteitsverlies kan inzoomen. Het is hetzelfde camerasysteem als op de eerder dit jaar verschenen Samsung Galaxy S10.

De Note 10+ heeft naast de drie cameralenzen ook dieptesensoren. Daarmee kan de telefoon bijvoorbeeld beter overweg met virtuele objecten die via augmented reality in de omgeving worden geplaatst. De telefoon maakt ook gebruik van het systeem om de achtergrond waziger dan het onderwerp te maken bij portretfoto's.

Net als in de eerdere modellen zijn ook de nieuwe Note 10-telefoons weer voorzien van een S Pen. Deze stylus wordt in het toestel bewaard en kan er via de onderkant uit geschoven worden. Nieuw zijn de zogeheten 'Air actions', waarmee de telefoon op afstand te bedienen is door middel van verschillende luchtbewegingen. In de camera-app is hiermee bijvoorbeeld tussen de verschillende functies en camera's te wisselen.

De Note 10 ondersteunt ook 'Live Focus Video'. Daarmee kunnen filmpjes gemaakt worden waarin de achtergrond vervaagd is. Ook is er een microfoonfunctie die mee-inzoomt met het beeld. Hiermee moet het onderwerp verstaanbaar zijn, terwijl het achtergrondgeluid wordt weggefilterd.

Opladen en prijs

In de Galaxy Note 10 is een 3.500 mAh-accu aanwezig. De Note 10+ heeft een 4.300 mAh-batterij. De toestellen kunnen draadloos geladen worden en ondersteunen snel opladen via de kabel. Daarmee is de telefoon volgens Samsung in een half uur weer vol. Hiervoor is wel een adapter voor snelladen nodig, die los wordt verkocht.

De telefoons verschijnen in het zwart of in Aura Glow, een achterkant die van paars overloopt in een blauwgroene kleur. De Note 10 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte gaat 949 euro kosten. De Note 10+ met 12 GB RAM en 256 GB opslag kost 1.099 euro. Op 23 augustus zijn ze te koop.