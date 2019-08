De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) overtrad de Europese privacywet door met speciale software bij te houden of studenten e-mails hadden geopend. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek van de Volkskrant.

Door in de gaten te houden of studenten e-mails hebben geopend, wist DUO zeker dat een bericht goed ontvangen en gelezen was. Het ging daarbij om mails over wijzigingen in de persoonlijke situatie van scholieren.

De trackingsoftware zou gebruikt kunnen worden als bewijs in rechtszaken, als iemand beweerde nooit bericht te hebben gehad over een wijziging. Bij het openen van een mail werd een onzichtbare afbeelding geopend, waar DUO vervolgens over werd geïnformeerd.

Omdat de software herleidbare privégegevens vastlegt, is deze volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). DUO hield bijvoorbeeld het IP-adres van een mailontvanger bij, wat niet zomaar mag. Bovendien werden mailontvangers er niet over geïnformeerd dat ze werden gevolgd.

Inmiddels is DUO gestopt met het gebruik van de trackingtechniek.