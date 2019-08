De eigenaar van het extreemrechtse forum 8chan is gevraagd om voor het Amerikaanse Congres te getuigen. Dat staat in een brief die het Congres heeft gepubliceerd.

In de brief wordt 8chan-oprichter Jim Watkins gevraagd om te getuigen over de link tussen het forum en meerdere schietpartijen in de Verenigde Staten. Manifesten van verschillende schutters werden op de site gepubliceerd.

Het is nog de vraag of Watkins ook daadwerkelijk voor het Congres zal verschijnen. Uit de gepubliceerde brief blijkt namelijk dat niemand weet hoe de websitebeheerder precies bereikt kan worden. Zijn e-mailadres is niet bekend. Bovendien woont hij sinds 2014 op de Filipijnen.

8chan is een forum waarop alles geplaatst mag worden, ongeacht hoe aanstootgevend het is. Alleen inhoud die de Amerikaanse wet schendt, zoals kinderporno en auteursrechtenschending, is op 8chan verboden.

Extreemrechtse complottheorieën

Op de site worden vaak extreemrechtse ideologieën en verschillende complottheorieën gedeeld. De schutter die dit weekend twintig mensen doodschoot in Texas, plaatste vermoedelijk kort daarvoor zijn manifest op het forum. De dader van een schietpartij in het Nieuw-Zeelandse Christchurch deed hetzelfde.

8chan werd in 2013 opgericht door Fredrick Brennan, die de site later verkocht aan de Amerikaanse oorlogsveteraan Watkins. De nieuwe eigenaar beheert ook onder meer een winkel voor audioboeken.