De gemeente Boxmeer heeft een website met informatie over de kermissen in de regio offline gehaald, bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan de NU.nl na berichtgeving door De Gelderlander.

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente, de interne toezichthouder op het gebied van privacy, stelt dat het publiceren van de foto's in strijd is met de wetgeving omdat mensen op de foto's niet expliciet om toestemming is gevraagd, laat gemeentewoordvoerder Antoinette Verstegen weten.

Mensen die geïnteresseerd zijn in komende kermissen in Boxmeer kunnen voor informatie niet langer terecht op de website. De informatievoorziening zal via andere kanalen naar buiten gebracht moeten worden, aldus Verstegen.

De privacywet schrijft voor dat foto's van een kermis gepubliceerd mogen worden als wordt "voldaan aan een wettelijke grondslag", zoals toestemming.

De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond, laat in een reactie aan NU.nl weten dat die toestemming onder meer "vrij en goed geïnformeerd" moet worden gegeven. Het is onduidelijk of bordjes waarop gewaarschuwd wordt voor rondlopende fotografen op die manier aan de wet voldoen.