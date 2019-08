Het extreemrechtse forum 8chan is offline nadat het hostingbedrijf Epik op een zwarte lijst is geplaatst. Dat gebeurde nadat bekend werd dat 8chan van Cloudflare naar Epik was verhuisd om online te kunnen blijven.

Maandag maakte internetbedrijf Cloudflare bekend zijn diensten, waarmee websites beschermd kunnen worden tegen digitale aanvallen, niet langer aan 8chan te leveren. Vermoedelijk plaatste de dader van de schietpartij in El Paso van afgelopen zaterdag een manifest op de website voordat hij 22 mensen doodde.

Vervolgens verhuisde 8chan naar Epik, een Amerikaans bedrijf dat zich profileert als een toevluchtsoord voor bedrijven die vanwege "sociale of politieke druk" worden verbannen door andere bedrijven.

Epik gebruikte voor zijn diensten de infrastructuur van Voxility. Dat bedrijf heeft na kritiek laten weten Epik niet langer als klant te willen. "We hebben gerealiseerd dat we geen goede weg kunnen inslaan met deze klant", zegt Voxility in een verklaring aan TechCrunch.

Ook Twitter kreeg na de aanslag kritiek, omdat het geverifieerde account van 8chan, @infinitechan, op het sociale medium te vinden is. Het account werd op 5 augustus gebruikt om te reageren op het nieuws dat Cloudflare het forum niet langer als klant wilde.

Epik faciliteert ook extreemrechtse Gab en The Daily Stormer

Naast 8chan rekent Epik ook het extreemrechtse sociale medium Gab en de Amerikaanse neonaziwebsite The Daily Stormer tot zijn klanten.

De sites zijn na een vergelijkbare situatie bij Epik terechtgekomen. De schutter van de aanslag op een synagoge in Pittsburgh plaatste antisemitische berichten op het sociale medium; gebruikers van The Daily Stormer gebruikten de website voor het organiseren van een bijeenkomst in Charlottesville waarbij een auto inreed op een groep tegendemonstranten.