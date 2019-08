De Britse bank Monzo bewaarde pincodes van bijna een half miljoen klanten in logbestanden waar werknemers bij konden. Dat maakte Monzo in een blogbericht bekend.

Een fout in het systeem zorgde volgens de bank dat pincodes van klanten op een verkeerde manier werden opgeslagen. Inmiddels is de fout volgens Monzo hersteld, is de informatie verwijderd en zijn de half miljoen mensen op de hoogte gebracht.

De mensen wordt geadviseerd om "zo snel mogelijk naar de pinautomaat te gaan om de pincode te veranderen". Volgens de bank zijn er geen aanwijzingen dat er fraude is gepleegd en hebben geen derde partijen toegang gehad tot het systeem.

De gegevens werden in een systeem opgeslagen waar ontwikkelaars van de bank ze konden bekijken. Of dat ook is gebeurd, is onduidelijk.

Klanten van Monzo moesten hun pincode invoeren als ze bijvoorbeeld geld wilden overmaken of andere gevoelige zaken op hun accounts wilden doen. "Als uw bank slaan we pincodes op om te zien of ze goed worden ingevoerd. We bewaren ze in een apart, beveiligd systeem en houden strak toezicht op wie ze kan bekijken."

Monzo is sinds 2015 actief in het Verenigd Koninkrijk en wordt gezien als een digitale tegenhanger van de gevestigde banken. In juni dit jaar werd bekend dat de bank ruim twee miljoen gebruikers heeft.