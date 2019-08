Een Huawei-smartphone met een besturingssysteem van het Chinese bedrijf zelf moet dit najaar in de winkels liggen voor rond de 2.000 yuan (zo'n 260 euro), meldt de Chinese staatskrant Global Times zondag op basis van bronnen.

Het toestel moet draaien op HongMeng OS, een alternatief voor het Android-besturingssysteem dat nu op Huawei-telefoons geïnstalleerd staat.

De VS legde eerder dit jaar sancties op, waardoor Google zijn licentie voor Android niet meer aan Huawei mag aanbieden. HongMeng OS moet deze klap gaan opvangen.

HongMeng OS was al langer binnen Huawei in ontwikkeling, maar was vooral bedoeld voor internet-of-things-apparatuur. De software zou worden uitgebreid om op termijn Android te kunnen vervangen.

Huawei zei eerder al te werken aan een eigen Android-alternatief dat dit najaar moest uitkomen. Het was echter nog onduidelijk hoe de software beschikbaar gesteld zou worden.

'We gebruiken liever Android'

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers afgelopen week zei Huawei-topman Liang Hua dat het bedrijf bij voorkeur Android als besturingssysteem blijft gebruiken.

Huawei ligt in veel landen onder de loep wegens vermoede spionage. Inlichtingendiensten zijn bang dat de Chinese overheid samenwerkt met de techgigant, om zo via apparatuur in telecommasten af te luisteren. Hier is tot op heden geen concreet bewijs voor gepresenteerd.

In Nederland zou de AIVD onderzoeken of er spionage via een telecomnetwerk heeft plaatsgevonden.