Internetbedrijf Cloudflare stopt met het beschermen van het rechts-extremistische forum 8chan tegen cyberaanvallen, meldt The New York Times zondag. Het forum wordt gelinkt aan de dodelijke schietpartij in El Paso van zaterdag.

Websites kunnen zichzelf beschermen met behulp van de diensten van Cloudflare. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld DDoS-aanvallen te bestrijden. Bij zulke aanvallen wordt geprobeerd een site offline te halen, door die te overbelasten.

Het bedrijf beschermt duizenden websites, waaronder ook het rechts-extremistische forum 8chan. Die bescherming is in de nacht van zondag op maandag ingetrokken.

"We hebben gezien hoe deze regelloze website in staat is om flinke schade aan te richten", vertelt Cloudflare-CEO Matthew Prince. "Als we zoiets slechts kunnen voorkomen, dan zijn we verplicht om dat te doen.

8chan wordt veel vatbaarder voor DDoS-aanvallen nu Cloudflare zich heeft teruggetrokken. Er zijn alternatieve beschermdiensten die de site in gebruik kan nemen.

Vermoedelijk haatmisdrijf

Bij de aanslag in El Paso kwamen twintig mensen om het leven. Justitie in Texas behandelt de zaak als terrorisme en is van plan de doodstraf te eisen tegen de schutter.

De gouverneur van Texas Greg Abbott zegt dat het vermoedelijk om een haatmisdrijf gaat. Afgelopen weekend verscheen een vier pagina's tellend bericht van de schutter. Meerdere daders achter dodelijke schietpartijen plaatsten hun manifesten op 8chan.

Thuishaven voor complottheorieën

De site is ook de thuishaven voor aanhangers van meerdere complottheorieën, zoals de theorie dat een geheim genootschap de Amerikaanse president Donald Trump wil aanvallen. En een groep gamers die vrouwen, journalisten en ontwikkelaars stelselmatig aanviel, werd door het forum 4chan geschorst en verhuisde vervolgens naar 8chan.

8chan-oprichter Fredrick Brennan riep afgelopen weekend op om het forum te sluiten. Hij kan de site zelf niet stoppen, omdat hij het beheer ervan in 2015 overhandigde aan nieuwe eigenaren.

Brennan zegt dat hij het idee voor 8chan ooit kreeg terwijl hij high was. Hij wilde een forum maken waar iedereen zijn of haar mening kon delen, ongeacht hoe aanstootgevend die mening was.