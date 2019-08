De populaire partygame Keep Talking and Nobody Explodes arriveert op mobiel, speel drankspelletjes met Drikke en hydrateren kun je leren met de app Kwench.

Keep Talking and Nobody Explodes

Het spel Keep Talking and Nobody Explodes is al enige jaren te spelen in VR en op pc en spelcomputers, maar maakt deze week de oversteek naar iOS en Android.

Eén speler krijgt de smartphone in handen, de rest moet het doen met een handleiding die op de website is te zien en uit te printen. De speler op de smartphone krijgt een bom te zien, die uit verschillende modules bestaat: van knoppen tot draadjes. Vanaf dat moment gaat een klok lopen.

Hoe maak je de bom onklaar? Daar heb je je medespelers voor nodig: de speler met de smartphone moet beschrijven hoe de bom er uitziet, de anderen gaan als gekken op zoek naar de oplossing in de handleiding. Communicatie is een must - en dat kan soms behoorlijk uit de hand lopen.

De smartphoneversie van Keep Talking and Nobody Explodes is vrij intuïtief te bedienen. Met pijltjes kun je de bom omdraaien en van alle kanten bekijken. Klik je op een module, dan krijg je deze van dichtbij te zien. Vervolgens kun je via het touchscreen op verschillende knoppen drukken - met de hand een draadje losknippen kan helaas niet.

Ontmantel je je eerste bom, dan speel je ook een 'vrije modus' vrij: daarmee kan het spel een enorme hoeveelheid willekeurige bommen genereren. Genoeg om de feestgasten een tijdje bezig te houden.

Download Keep Talking and Nobody Explodes voor iOS en Android (10,99 euro)

Drikke

Op zoek naar een wat alcoholischere partygame? De Nederlandse app Drikke kan uitkomst bieden. Meld de deelnemers aan en je krijgt de keuze om een reeks verschillende drankspelletjes te doen: van quizvragen tot opdrachten die de spelers moeten uitvoeren.

De app biedt verschillende spelmodi die bestaan uit andere soorten spelletjes, zoals kennisspelletjes, spanning en 'fun'. Vervolgens toont de app bij elke ronde een kaart, waarbij spelers bijvoorbeeld wordt gevraagd om beurtelings een stuk fruit te noemen. De speler die op gegeven moment geen fruit meer op weet te noemen, moet een slok nemen.

Een andere opdracht in het spel kan zijn om iemand te bellen en vragen of die persoon mee wil doen aan het spel. Als de speler een opdracht weigert, moet hij of zij drinken.

Druk op 'volgende' voor de volgende kaart, of klik op 'stoppen' als iedereen er genoeg van heeft.

De app is vrij simpel, maar biedt een uitkomst bij een tekort aan feestinspiratie. Wat wel opvalt, is dat de kaarten zelfs op het laagste 'drankniveau' vrij veel slokken uitdelen: spelers die liever niet te hard aan het drinken slaan, kunnen wellicht beter afspreken om het aantal slokken bij te stellen of er af en toe ook een niet-alcoholische drank bij te nemen.

Download Drikke voor iOS en Android (gratis)

Kwench

'Drink water' is een van de meest gehoorde gezondheidsadviezen aller tijden. Toch blijft het lastig om bij te houden of je wel genoeg H2O tot je neemt.

Kwench rekent op basis van een paar gegevens over je lijf uit hoeveel water je op een dag nodig hebt. Vervolgens herinnert de app je er af en toe aan dat je nog wat moet drinken.

Drink je een glas water? Dan kan je dat melden in de app. Zo streep je gedurende de dag glazen water af, totdat je je limiet hebt bereikt - hoewel meer water natuurlijk geen enkel probleem is.

Download Kwench voor iOS en Android (gratis)