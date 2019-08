De Entertainment Software Association (ESA) heeft persoonlijke gegevens van ruim tweeduizend journalisten en analisten die dit jaar de E3 bezochten gelekt, schrijft VentureBeat. De E3 is de belangrijkste gamebeurs ter wereld.

De organisatie bewaarde een lijst van aanwezigen, die iedereen via de openbare ESA-website kon downloaden. Op de lijst stonden bijvoorbeeld namen, telefoonnummers en thuisadressen.

YouTuber Sophia Narwitz ontdekte dat de lijst voor iedereen toegankelijk was, waarna de E3-organisatie ingreep en de gegevens verwijderde. Het is niet duidelijk wie de lijst nu in handen hebben en wat er verder mee gebeurt. In de lijst was onder meer informatie van YouTubers, Wall Street-analisten en Tencent-medewerkers te vinden.

Een woordvoerder van de ESA zegt dat ook contactgegevens van aanwezige journalisten in de lijst stonden. "Toen we op de hoogte werden gebracht, hebben we direct actie ondernomen om de data te beschermen. Ook hebben we maatregelen getroffen zodat dit niet nog eens gebeurt."

VentureBeat merkt op dat de lijst waarschijnlijk ook vanuit Europa te bekijken was en dat gegevens van Europese journalisten zijn gelekt. Daarmee is mogelijk ook de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming overtreden, wat flinke boetes kan opleveren.