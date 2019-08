De Amerikaanse overheid is bezig met een test om om auto's en boten te volgen met onbemande ballonnen die op grote hoogte vliegen. Dat ontdekte The Guardian in documenten van de Federal Communications Commission (FCC).

De test wordt uitgevoerd in verschillende staten. De onbemande ballonnen worden in de staat South Dakota opgelaten, waarna ze honderden kilometers afleggen op een hoogte van 65.000 voet. De ballonnen vliegen over delen van South Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin en Missouri.

Onderweg kunnen de ballonnen mogelijke bedreigingen in kaart brengen en via het netwerk van ballonnen kunnen doelwitten gevolgd worden. De ballonnen krijgen stroom van zonnecellen en zijn uitgerust met geavanceerde radarsystemen om de omgeving in kaart te kunnen brengen.

De tests worden uitgevoerd door de US Southern Command (Southcom), die onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie is. Eerder deed Southcom dit soort observaties al met kleine vliegtuigen, maar de ballonnen zijn aanzienlijk goedkoper en makkelijker inzetbaar.

Dat maakt surveillance op grote schaal mogelijk en zo kunnen mogelijk veel meer mensen gevolgd worden.