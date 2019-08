Ingehuurde werknemers van Google, Amazon en Apple luisterden mee naar spraakopdrachten van gebruikers. Het is in verschillende gevallen mogelijk om de zoekopdrachten te wissen.

Techbedrijven met spraakassistenten kwamen de afgelopen tijd in het nieuws, toen bleek dat ingehuurde werknemers van de bedrijven soms meeluisterden naar gebruikers. Ook Nederlandse opnames via Siri en Google Assistent werden beluisterd.

De audio's worden door mensen beluisterd om de assistenten te verbeteren. Zo moet worden bekeken of de gebruiker goed te verstaan is en of de assistent de context begrijpt.

Uit recente nieuwberichten bleek dat de audio's in sommige gevallen herleidbaar waren, omdat bijvoorbeeld een naam of adres werd uitgesproken. Als gebruiker heb je zelf enigszins invloed op wat er met de data gebeurt als je een assistent via spraak een (zoek)opdracht geeft.

Google Assistent

Het is bij Google mogelijk om inzicht te krijgen in opgenomen spraakberichten. Op een pagina met Activiteitsopties van Google kun je bijvoorbeeld bekijken welke spraak- en audioactiviteit er is opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om zoekopdrachten of gedicteerde berichten.

In een overzicht kun je de ooit uitgevoerde spraakopdrachten op een rij zien staan en kun je ze terugluisteren. Dat is te bereiken via je Google-account.

Zo wis je opnames bij Google Assistent Ga naar je Google-account

Klik in het linkermenu op 'Gegevens en personalisatie'

Ga in het deelvenster 'Activiteitsopties' naar 'Spraak- en audioactiviteit'

Via een schakelaar zet je spraakopnames uit

Klik door naar 'Activiteit beheren' om een opnameoverzicht te zien

In het overzicht kun je opnames één voor één verwijderen of nog eens beluisteren. Het archief kan tot jaren teruglopen. Alle spraakberichten tegelijk weggooien kan niet, dus het opschonen van het overzicht kan een grote klus zijn.

Amazon Alexa

Amazon Alexa spreekt op dit moment geen Nederlands, maar de assistent is in Nederland wel beschikbaar, bijvoorbeeld via de Echo-speaker. Gebruikers kunnen Engelse commando's inspreken of vragen stellen.

Amazon heeft de Alexa Privacy-pagina, waarop audio's verwijderd kunnen worden.

Zo verwijder je opnames van Amazon Alexa Ga naar Alexa Privacy

Klik op 'Review Voice History'

Klik op 'Date Range' om de opnameperiode te veranderen

Kies het pijltje naast de opdracht om de opname te verwijderen

Het is ook mogelijk om in één keer alle opnames te verwijderen. Op de pagina kun je ook kiezen om opnames te wissen via een nieuwe spraakopdracht. Daarvoor moet 'Enable deletion by voice' worden ingeschakeld. De gebruiker zegt vervolgens bijvoorbeeld "Alexa, delete everything I said today" of "Alexa, delete what I just said".

Siri

De spraakassistent van Apple is een wat ingewikkelder geval. Opnames worden zonder koppeling aan een Apple ID bewaard, waardoor het niet mogelijk is om als gebruiker eigen opnames terug te vinden. Apple heeft geen speciale pagina waarop de fragmenten zijn te vinden. Ook zijn er geen mogelijkheden om spraakopdrachten te wissen.

Het is wel mogelijk om de zoekgeschiedenis van Siri te wissen, maar daarvoor moet de spraakassistent gedeactiveerd worden.

Zo verwijder je opnames van Siri Open de Instellingen-app op de iPhone

Kies 'Siri en zoeken'

Schakel 'Luister naar Hé Siri' en 'Druk op zijknop voor Siri' uit

Tik op 'Schakel Siri uit'

Ga naar 'Algemeen'

Tik op 'Toetsenbord'

Zet 'Schakel dicteren in' uit

De geschiedenis wordt hiermee gewist. Apple heeft aangegeven (voorlopig) te stoppen met het verzamelen van audio's via Siri. Schakel je de assistent weer in, dan zou Apple de nieuwe opnames dus niet langer te horen moeten krijgen.