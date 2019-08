De nieuwe Versa-smartwatch van Fitbit krijgt naar verluidt ondersteuning voor de Amazon Alexa-assistent en een amoled-scherm. Dat blijkt uit afbeeldingen die de doorgaans betrouwbare lekker Evan Blass op Twitter plaatste.

Met de nieuwe Versa zou Fitbit aansluiten op concurrenten Apple en Google die al langer gebruik maken van spraakassistentie. Zo kan de Apple Watch via Siri worden bediend, als het horloge verbinding heeft met een iPhone. Alexa van Amazon is op dit moment nog niet beschikbaar in het Nederlands.

Ook het scherm van de Fitbit Versa krijgt een update. In plaats van het lcd-scherm in de eerste versie, krijgt de nieuwe variant een amoled-display. Die toont betere zwartwaarden en werkt in theorie energiezuiniger.

Door de verandering loopt het scherm natuurlijker over in de randen van de smartwatch. Daarnaast is het logo van Fitbit van het scherm verdwenen. De smartwatch zal nog maar één knop hebben, maar het is niet bekend wat die knop doet.

Net zoals de vorige versie heeft de smartwatch een hartslagsensor, maakt het gebruik van Fitbits eigen betaalsysteem Fitbit Pay en is de smartwatch waterbestendig tot vijftig meter.

Verbeteringen op het gebied van fitnesstracking zijn nog niet bekend. Fitbit moet de nieuwe smartwatch officieel nog aankondigen.