Streamer Ninja speelt dagelijks computerspellen voor een miljoenenpubliek via de streamingdienst Twitch, maar donderdag maakte hij bekend over te stappen naar Mixer. Via zijn socialemediakanalen meldde hij dat hij vanaf 1 augustus alleen nog via de dienst van Microsoft streamt.

Ninja werd vooral bekend door het spelen van het populaire schietspel Fortnite. Dagelijks zendt hij zijn gamesessies uit en kunnen mensen meekijken en met elkaar chatten. Hij is een van de meest bekeken streamers op het platform van Twitch.

Microsoft kwam in 2016 met een eigen streamingdienst en heeft nu Ninja weten te overtuigen naar zijn platform te komen. In een filmpje zegt de Amerikaan dat hij enthousiast is over de samenwerking en dat hij hoopt dat zijn veertien miljoen volgers hem naar Mixer volgen. Het is niet bekend hoeveel Ninja betaald heeft gekregen voor de overstap.

Het is niet de eerste keer dat hij een grote deal met een een groot bedrijf sluit. In maart kreeg hij naar verluidt nog 1 miljoen dollar (ruim 900.000 euro) betaald voor het spelen van het spel Apex Legends van uitgever Electronic Arts.