De ondernemingsraad (or) van XS4ALL heeft donderdag in een brief gedreigd naar de rechter te stappen als KPN geen stappen onderneemt om XS4ALL voort te laten bestaan. De or geeft KPN een maand de tijd om op de brief te reageren.

KPN besloot eerder dit jaar XS4ALL in KPN op te laten gaan, waarbij het merk zou verdwijnen en de bestaande diensten worden ondergebracht bij het moederbedrijf. Dat besluit leidde tot veel protest van klanten en medewerkers van XS4ALL.

De ondernemingsraad verwijt moederbedrijf KPN in de brief wanbeleid en waardevernietiging. Wanneer KPN niet kan waarborgen dat XS4ALL blijft voortbestaan, stapt het overlegorgaan naar de rechter en beroept het zich op het enquêterecht. Hiermee kan de or een onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar het beleid bij KPN. De ondernemingsraad hoopt op die manier het opheffen van XS4ALL tegen te kunnen houden.

Daan Willems van de or zegt dat er "vele concrete voorbeelden van slechte aansturing in de afgelopen jaren" zijn. Volgens hem is het willen opheffen van XS4ALL een direct gevolg van deze aansturing.

KPN schrijft in een verklaring de brief van de or te betreuren en er binnen de gestelde termijn op te reageren. Het bedrijf blijft in de verklaring bij de beslissing om XS4ALL in KPN op te laten gaan.