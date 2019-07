Pokémon GO is inmiddels een miljard keer gedownload. Dat valt af te leiden uit een trailer op het officiële Japanse Pokémon-kanaal.

Het mobiele spel verscheen in juli 2016. Sindsdien is het spel in totaal meer dan een miljard keer gedownload. Het is niet bekend hoeveel mensen Pokémon GO nog actief spelen.

Pokémon GO werd uitgebracht op Android en iOS en was meteen enorm populair. Voor de game moeten spelers daadwerkelijk naar buiten om op locatie verschillende Pokémons te vangen en te verzamelen.

Sinds de verschijning van het spel werden geregeld nieuwe updates uitgebracht. Zo kunnen spelers sinds eind 2018 tegen elkaar vechten. Recent werd het mogelijk om het op te nemen tegen computergestuurde tegenstanders van Team Rocket, bekend uit de animatieserie en -films.

Vorige maand bracht Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic een soortgelijke mobiele game uit die zich afspeelt in de wereld van Harry Potter. Dat spel is vooralsnog minder populair dan Pokémon GO.