Facebook wil in de herfst van dit jaar een eigen kastje waarmee gebruikers via de tv kunnen videobellen uitbrengen, schrijft The Information woensdag. Het bedrijf wil ook videodiensten via het kastje aan gaan bieden.

Ingewijden vertellen tegen The Information dat Facebook met onder meer Netflix en Disney in gesprek is om hun videodiensten op het kastje uit te brengen. Intern wordt het apparaat Catalina genoemd. De settopbox zou, net als de Apple TV, met een afstandsbediening worden geleverd.

Facebook zou ook contact hebben gehad met Hulu, HBO en Amazon om streamingdiensten beschikbaar te maken. Facebook wilde niet op de berichtgeving reageren. Ook de andere partijen reageerden niet, met uitzondering van HBO; de zender zei "niet in overleg" te zijn met Facebook, maar weidde verder niet uit.

Het apparaat van Facebook zou de eind vorig jaar in de Verenigde Staten en Canada verschenen Portal opvolgen. Die gadget bevatte onder meer een scherm, een camera en een microfoon waarmee gebruikers konden videobellen.