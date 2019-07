Spotify heeft er in het tweede kwartaal van 2019 zo'n acht miljoen abonnees bij gekregen, meldt de muziekdienst woensdag in zijn kwartaalcijfers (pdf). Dat zijn er een half miljoen minder dan verwacht.

Vooraf werd verwacht dat Spotify er in de afgelopen drie maanden 8,5 miljoen abonnees bij zou krijgen. In totaal heeft de dienst nu 108 miljoen betalende gebruikers.

Met de gratis gebruikers erbij komt de teller op een totaal van 232 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat is meer dan de 227,7 miljoen mensen waar door het bedrijf van tevoren op werd gerekend. Spotify verwacht in het huidige kwartaal door te groeien naar tussen de 240 en 245 miljoen maandelijkse gebruikers.

"We hebben het beoogde aantal abonnees niet gehaald", zegt Spotify-directeur Daniel Ek. "Dat is onze eigen schuld. We maken het voor het einde van dit jaar goed."

Apple Music, Spotify's grootste concurrent, heeft inmiddels 60 miljoen abonnees. Die muziekdienst heeft geen compleet gratis variant, alleen een gratis proefperiode.

Aantal podcastluisteraars gestegen

Spotify meldt verder dat het aantal podcastluisteraars in het afgelopen kwartaal met 50 procent is gestegen. Het bedrijf investeerde de laatste tijd flink in podcasts, zo nam Spotify de uitgevers Gimlet en Parcast over. Ook werd Anchor gekocht, waarmee mensen podcasts kunnen maken en publiceren.

Spotify boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 1,67 miljard euro, een stijging van 31 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het verlies werd teruggebracht van 90 miljoen euro naar 3 miljoen euro.