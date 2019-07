Samsung heeft de Galaxy Tab S6 gepresenteerd. De tablet heeft onder meer een dubbele camera achterop, een vingerafdrukscanner achter het scherm en biedt nieuwe functies voor de S Pen-stylus.

De Samsung Galaxy Tab S6 heeft net als zijn voorganger een 10,5-inchscherm. Voor het eerst biedt de Tab S6 twee cameralenzen op de achterkant. Naast de standaardlens is de tablet voorzien van een groothoeklens, waardoor er meer in beeld vast te leggen is zonder de afstand tot het onderwerp te vergroten. Aan de voorzijde heeft de tablet een lens voor selfies.

Voor het eerst in de Tab S-serie is de vingerafdrukscanner achter het scherm geplaatst, net als bijvoorbeeld de scanner van de Samsung Galaxy S10-telefoon. Daar is dus geen knop meer voor gereserveerd.

De Tab S6 wordt geleverd met een S Pen. Deze stylus kan gebruikt worden om tekeningen en notities te maken, maar ondersteunt voortaan ook zogeheten 'Air Gestures'. Hiermee kunnen sommige functies ook op afstand ingeschakeld worden, door zonder het scherm aan te raken bewegingen te maken. Op die manier kun je bijvoorbeeld schakelen tussen het beeld van de camera's voor- en achterop.

De Galaxy Tab S6 verschijnt op 23 augustus in drie kleuren. Ook zijn er twee prijsklassen. De versie met 128 GB opslag en 6 GB werkgeheugen kost 699 euro. De versie met 256 GB opslag en 8 GB werkgeheugen kost 779 euro. Dat geldt ook voor de Tab S6 met mobiele verbinding.