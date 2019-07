Nextdoor verstuurt alleen brieven naar buurtbewoners als gebruikers van het sociale medium actief op een knop hebben gedrukt, zegt Tamar van de Paal van Nextdoor Nederland tegen NU.nl na onrust onder Nextdoor-gebruikers die hun naam terug hebben gezien op brieven die aan buurtgenoten zijn verstuurd.

Nextdoor is een sociaal netwerk dat is bedoeld voor een specifieke wijk. Gebruikers kunnen via het platform met buurtgenoten communiceren om bijvoorbeeld een oproep voor een vermist huisdier te plaatsen, spullen aan te bieden en verdachte situaties te melden.

De afgelopen dagen kwamen bij onder meer RTV Oost en RTV Utrecht gebruikers aan het woord die zeiden dat Nextdoor namens hen brieven heeft verstuurd zonder dat zij hier toestemming voor hadden gegeven. Ook op Facebook verschenen verschillende meldingen waarin ongeruste Nextdoor-gebruikers buurtgenoten waarschuwen dat zij niets met de Nextdoor-reclame te maken hebben.

Nextdoor-gebruikers kunnen met één druk op de knop hun buren uitnodigen voor het sociale medium. Daarbij stuurt het netwerk namens de gebruiker een uitnodiging die bij buurtbewoners in de brievenbus belandt. De brieven zijn ondertekend met de voor- en achternaam en de straatnaam van degene die de uitnodiging verzendt.

Nextdoor: 'Misschien lezen mensen niet goed'

Nextdoor Nederland zegt dat de verzendknop en de e-mail aan gebruikers een "heel belangrijke manier" zijn om ervoor te zorgen dat meer gebruikers zich voor Nextdoor aanmelden. "Het is voor mensen een van de beste en makkelijkste manieren om hun buurt te laten groeien", aldus Van de Paal.

"Het kan zijn dat mensen de tekst niet volledig gelezen hebben toen zij op de knop drukten", vermoedt Van de Paal, die zegt het "heel erg jammer" te vinden dat mensen de indruk hebben dat ze geen toestemming hebben gegeven om de brief uit hun naam te versturen.

Volgens Van de Paal wordt op de pagina voldoende duidelijk dat gebruikers niet verplicht worden om op de groene knop, waarmee de brieven verstuurd worden, te drukken. Wel erkent hij dat het ontwerp van de pagina mensen verleidt om op de betreffende knop te drukken. "Uit het design komt naar voren dat het beter is dat gebruikers meer mensen kunnen uitnodigen."

Nextdoor is sinds februari 2016 in Nederland actief. Het sociale medium heeft hier tienduizenden geregistreerde gebruikers.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Politie Oost-Nederland actief onderzoek doet naar mogelijke valsheid in geschrifte. Dat is onjuist. Het bericht is aangepast.