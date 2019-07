De YouTube-videomaker Grant Thompson, ook wel bekend als The King of Random, is op 38-jarige leeftijd overleden na een paraglideongeluk. Volgens TMZ is Thompson op maandag verongelukt en is zijn lichaam dinsdag gevonden.

De YouTuber was zo'n vijf maanden geleden begonnen met paragliden.

Thompson had 11,2 miljoen abonnees en maakte vooral video's over wetenschappelijke experimenten, waarin hij bijvoorbeeld uitzocht wat er gebeurt als je batterijen in de magnetron stopt.

"Grant waardeerde zijn fans ontzettend", schrijft de familie van de YouTuber onder een video. "We nodigen jullie uit om jullie gevoelens te delen in de reacties."

YouTube betreurt het overlijden van Thompson, laat een woordvoerder weten. "Hij was een gepassioneerde en altijd nieuwsgierige videomaker. We condoleren de familie, zijn team en zijn fans."