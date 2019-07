Twitter heeft een complotdenker geschorst nadat een bericht van deze gebruiker door de Amerikaanse president Donald Trump was geretweet, merkte The Daily Beast woensdag op.

De president deelde een bericht van gebruiker Lynn Thomas, waarin werd beweerd dat de Amerikaanse Democraten de verkiezingen hadden verstoord.

Thomas deelde ook meerdere complottheorieën op Twitter. Zo is de gebruiker een aanhanger van het QAnon-complot, waarbinnen onder meer wordt beweerd dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in dienst is van de CIA.

Ook beweerde Lynn Thomas dat de Democraten kinderen vermoorden zodat ze hun pijnappelklieren kunnen opeten.

Trump zet complotdenker in schijnwerpers

Het is onduidelijk of een specifiek bericht of een verzameling berichten tot de schorsing heeft geleid. Mogelijk is de gebruiker op grote schaal bij Twitter gerapporteerd na de retweet door de president.

Het is de tweede keer dat een gebruiker kort na een retweet door Trump door Twitter is geschorst. Een maand eerder deelde de president een bericht van iemand die zich voordeed als de beheerder van de conservatieve nieuwssite The Reagan Battalion.

In beide gevallen leek de president de berichten te steunen.