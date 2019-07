Apple heeft in het derde kwartaal van 2019 een omzet geboekt die nagenoeg gelijk is aan dezelfde periode vorig jaar. Dat is met name te wijten aan dalende inkomsten uit iPhone-verkopen, blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf dinsdag openbaar heeft gemaakt.

De inkomsten uit iPhone-verkopen daalden met 11,8 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2018. Destijds verdiende Apple nog bijna 29,5 miljard dollar (26,4 miljard euro) aan zijn smartphone. In het meest recente kwartaal was dat bijna 3,5 miljard dollar minder.

De iPhone is de enige productcategorie waar Apple het slechter deed dan in dezelfde periode van 2018. De omzet uit zijn Mac-computers, iPads en overige hardware steeg in totaal van 13,6 miljard dollar naar bijna 16,4 miljard dollar, een stijging van 20 procent.

De omzet uit diensten steeg van 10,2 miljard dollar vorig jaar naar 11,5 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Onder deze productcategorie vallen onder meer streamingdienst Apple Music en inkomsten uit iCloud-abonnementen.

Alle productgroepen van Apple samen boekten een omzet van 53,8 miljard dollar. Dat is 1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Winst daalt met 13 procent

De winst van Apple kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 10 miljard dollar. Dat is 12,8 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder: toen hield Apple onderaan de streep 11,5 miljard over.

De economische spanningen tussen de Verenigde Staten en China hebben hun tol geëist op de resultaten van Apple. In het afgelopen kwartaal daalden de verkopen in China met 4 procent, nadat ze in het tweede kwartaal al met 22 procent afnamen.

Eerder dit jaar moest Apple de prijzen van iPhones in China verlagen omdat de wisselkoersen ervoor zorgden dat de smartphones voor veel Chinese consumenten te duur werden.