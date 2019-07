Huawei zou bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een eigen slimme speaker, maar heeft het project moeten stopzetten vanwege de sancties die de VS het Chinese bedrijf heeft opgelegd, meldde The Information maandag op basis van ingewijden.

De Chinese techfabrikant wilde een eigen slimme speaker op de markt brengen die de slimme assistent van Google zou ondersteunen. Volgens bronnen die betrokken waren bij het project "werd alles plotseling stopgezet".

Op dat moment was er al meer dan een jaar aan de speaker gewerkt. Het apparaat zou in september onthuld worden. Huawei wilde niet reageren op vragen van The Information.

Door de sancties die president Donald Trump in mei heeft opgelegd, mogen bedrijven in de VS nog maar heel beperkt samenwerken met Huawei. Volgens de Amerikaanse regering spioneert Huawei via zijn apparatuur voor de Chinese overheid. Hier is tot op heden geen bewijs voor gevonden.

Vanwege de sancties is Huawei bezig met het ontwikkelen van een eigen besturingssysteem voor zijn smartphones, want deze draaien nu nog op Android. Binnenkort mag Google het besturingssysteem niet meer aan Huawei leveren.