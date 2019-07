De politie in de Amerikaanse staat Georgia heeft door ransomware niet langer toegang tot een aantal ICT-diensten. Sinds vrijdag moeten medewerkers via hun telefoons of de radio samenwerken, meldt ZDNet dinsdag.

De snelwegpatrouilledienst, de politie in de stad Atlanta en de afdeling die veiligheidsinspecties uitvoert bij voertuigen kampen door de ransomware met problemen.

De laptops waarmee de agenten normaal gesproken toegang hebben tot het netwerk van de politie werken niet meer. Het achterliggende netwerk is getroffen en snel offline gehaald toen een agent op een van de laptops een vreemd bericht kreeg.

Het is niet duidelijk wat de omvang van de problemen is of wanneer de systemen weer online komen. De agenten kunnen wel gewoon hun werk doen via de telefoon en radio.

Meerdere overheidssystemen VS getroffen

De afgelopen maanden zijn meerdere overheidssystemen in de Verenigde Staten getroffen door ransomware. Meerdere gemeentes hebben wekenlang hun werk niet goed kunnen doen door ransomware.

Wanneer een computer of netwerk getroffen wordt door ransomware, worden bestanden versleuteld en ontoegankelijk. Meestal moet er losgeld betaald worden om de bestanden terug te krijgen.

Vorige maand besloot een stad in Florida de criminelen achter de ransomware te betalen om bestanden terug te krijgen. Riviera Beach betaalde een bedrag van 600.000 dollar (zo'n 532.000 euro) in bitcoins.