WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om zonder actieve telefoon te appen, blijkt dinsdag uit informatie in handen van wabetainfo. Gebruikers zouden de app in de toekomst kunnen gebruiken op een tablet of computer zonder dat er een account op een telefoon actief hoeft te zijn.

Op dit moment kan WhatsApp via WhatsApp Web wel op een ander apparaat dan een telefoon gebruikt worden, maar dan moet de telefoon met het WhatsApp-account nog wel actief zijn om berichten te versturen. Met de nieuwe update zou het voor gebruikers mogelijk zijn om een WhatsApp-account op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken.

Ook als je telefoon leeg is, zou je WhatsApp dan kunnen blijven gebruiken via een ander apparaat. Daarmee gaat de berichtendienst meer lijken op Facebook Messenger.

Voor zowel Android, iOS als Windows zou de nieuwe versie in ontwikkeling zijn. De bron wist nog niet met zekerheid te zeggen of er ook een specifieke app voor Mac OS komt.

De website wabetainfo lekt vaker betrouwbare informatie over toekomstige versies van applicaties. Maar het is nog niet zeker wanneer en of deze versie van WhatsApp überhaupt wordt uitgebracht.

Correctie: eerder stond in dit bericht dat appen zonder telefoonnummer mogelijk zou zijn, maar vooralsnog is er alleen geen actieve telefoon meer nodig. Het bericht is aangepast.