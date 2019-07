Passagiers en chauffeurs van de taxidienst Uber kunnen in Nederland voortaan expliciet melding maken van discriminatie. De optie is maandag toegevoegd aan de categorieën van klachten die reizigers over hun chauffeurs, en andersom, kunnen indienen, bevestigt een Uber-woordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

"Passagiers die een rit hebben genomen, konden discriminatie tot nu toe niet melden via een aparte categorie. Discriminatie viel tot nu toe onder bijvoorbeeld veiligheid of vervelende ervaring", zegt de Uber-woordvoerder.

Door de categorie discriminatie toe te voegen, wil Uber de barrière om discriminatie te melden wegnemen. Dat gebeurde nadat een dragqueen vervelende ervaringen met een Uber-chauffeur bij het bedrijf aankaartte.

Als Uber na een melding vaststelt dat een chauffeur gediscrimineerd heeft, mag die persoon niet langer voor de taxidienst rijden. Bij een indicatie, maar geen direct bewijs, krijgen chauffeurs mogelijk een waarschuwing. Meerdere waarschuwingen kunnen ook leiden tot een verbod om als Uber-chauffeur te rijden.

De meldoptie is alleen zichtbaar voor Uber-ritten die vanaf maandag zijn uitgevoerd en werkt alleen in Nederland.

Verbetering: De Uber-woordvoerder meldde in eerste instantie dat de optie om discriminatie te melden niet beschikbaar was in de Uber-app voor chauffeurs. Later kwam zij daarop terug: de optie zit zowel in de app voor passagiers als chauffeurs.