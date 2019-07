ByteDance, het bedrijf achter het populaire sociale medium TikTok, werkt aan een eigen smartphone. Dat bevestigt het bedrijf maandag na berichtgeving in The Financial Times in mei.

De smartphone wordt ontwikkeld door Smartisan. Dat bedrijf heeft in thuisland China al enkele smartphones op de markt gebracht, maar is ook daar een relatief kleine speler vergeleken met bijvoorbeeld Huawei, Vivo, Xiaomi en Oppo.

Een woordvoerder van ByteDance zegt dat het apparaat, dat het bedrijf met Smartisan maakt, voortborduurt op eerdere plannen van de smartphonemaker.

ByteDance heeft eerder dit jaar al een aantal patenten van Smartisan overgenomen. Ook zijn een aantal medewerkers van het bedrijf bij ByteDance gaan werken, volgens de TikTok-maker "om talent in huis te halen".

ByteDance is in thuisland China met name groot om de Chinese variant van TikTok, die daar 300 miljoen gebruikers telt. Ook beheert het bedrijf Toutiao, een populaire app die gebruikers een gepersonaliseerd nieuwsaanbod voorschotelt.