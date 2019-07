Speel het prachtig vormgegeven Hyper Light Drifter, houd in de gaten of je vlucht vertraagd is met Flighty en meer.

Hyper Light Drifter

Hyper Light Drifter trekt de aandacht vanwege zijn kleurrijke en pixelige droomwereld. Ontwikkelaar Heart Machine beschreef het spel ooit als een combinatie van The Legend of Zelda: A Link to the Past en Diablo.

Het spel is in wezen een actie-RPG met puzzelelementen. Hyper Light Drifter staat bekend vanwege zijn vrij hoge moeilijkheidsgraad, want vijanden zijn doorgaans behoorlijk sterk. Vooral baasgevechten kunnen lastig zijn, maar weten vanwege de schaal wel indruk te maken.

Als speler kruip je in de huid van een zieke Drifter die de wereld probeert te redden van het kwaad. Het verhaal wordt zonder dialoog, maar door middel van sfeer, geluid en tussenfilmpjes verteld.

Het spel werkt met schermbediening maar is ook te koppelen aan een controller. Beide manieren werken prima, al is de schermbediening aanvankelijk even wennen.

Download Hyper Light Drifter voor iOS (5,49 euro)

Flighty

Flighty is een uitkomst voor mensen die graag iets minder stressvol willen vliegen. De app biedt uitgebreide vluchtinformatie op een overzichtelijke manier.

In de app kun je zelf vluchten toevoegen. De app laat zien over hoeveel dagen je vertrekt en wat de lokale tijd is als je aankomt. Mocht er iets veranderen, zoals de vertrektijd of de gate, dan komt dat ook in het overzicht te staan. Op een kaart toont de app met lijntjes waar je allemaal heen bent gevlogen.

Flighty is in de gratis basisversie handig, maar wil je gebruikmaken van de echt uitgebreide functies, dan kost dat geld. Voor een abonnement van 8,99 euro per maand of 49,99 euro per jaar kun je tientallen verschillende meldingen in- en uitschakelen, reizen koppelen aan je agenda en meer data opvragen.

Download Flighty voor iOS (gratis, uitbreidbaar met betaald abonnement)

Doom en Doom II

Ontwikkelaars id Software en Bethesda vieren de vijfentwintigste verjaardag van het klassieke schietspel DOOM. Daarom zijn de twee eerste delen uit de serie los uitgebracht voor mobiele telefoons.

DOOM geldt als een van de grondleggers van het 3D-schietspelgenre. De spelserie combineert horror met science fiction. Als speler schiet je je een baan door demonen uit de hel en dat is in deze app-versies van de eerste twee delen niet anders.

De eerste DOOM is voorzien van de uitbreiding The Flesh Consumed, waarmee het verhaal compleet is. Opvolger DOOM II is op de telefoon samen of tegen elkaar te spelen via lokale multiplayer. Mensen die nostalgische gevoelens koesteren voor DOOM, kunnen deze spellen naar hartenlust spelen.

Klein minpunt is dat beide spellen niet te koppelen zijn aan een controller, maar alleen via schermbediening te spelen zijn.

Download DOOM voor iOS of voor Android (5,49 euro)

Download DOOM II voor iOS of voor Android (5,49 euro)