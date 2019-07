Het aantal installaties van de Facebook-app in Nederland lijkt te stabiliseren, blijkt vrijdag uit onderzoek van Telecompaper. In het tweede kwartaal steeg het aantal Nederlandse smartphonegebruikers dat de Facebook-app had geïnstalleerd.

In totaal hebben ruim 7,7 miljoen Nederlanders de app van Facebook op hun telefoon staan, meldt Telecompaper in zijn rapport Dutch Apps Market over het tweede kwartaal van 2019. In dat kwartaal werd de app 300.000 keer geïnstalleerd.

Volgens het onderzoek heeft nu 69 procent van de Nederlanders tussen de zestien en tachtig jaar de Facebook-app op de telefoon. In het eerste kwartaal van dit jaar was dat aandeel nog 67 procent. Het is niet duidelijk waarom het relatieve aantal installaties is toegenomen.

Sinds begin 2018 werd de Facebook-app door relatief minder mensen geïnstalleerd. Die daling werd versterkt door het Cambridge Analytica-schandaal. In maart 2018 bleek dat persoonlijke data van tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd waren gelekt.

Onder twintigers het populairst

Gemiddeld wordt de Facebook-app 25 dagen per maand gebruikt. Dat is ongeveer net zoveel als twee jaar geleden. Ruim 5,2 miljoen Nederlanders gebruiken de app dagelijks.

Binnen de groep van 20 tot 29 jaar is het gebruik van Facebook het populairst, blijkt uit het rapport. Van deze groep heeft 80 procent de app geïnstalleerd.

Minder dan 60 procent van de zestien- tot negentienjarige gebruikers heeft Facebook op de smartphone staan. Deze doelgroep maakt meer gebruik van Instagram en Snapchat.