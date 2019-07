Ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis hebben documenten met daarin onder meer burgerservicenummers (bsn's), woonadressen en telefoonnummers van inwoners gelekt, bevestigt een woordvoerder van de gemeente vrijdag na berichtgeving door RTL Nieuws. Hoeveel inwoners zijn getroffen, is onduidelijk.

De documenten, waarvan een deel met gevoelige gegevens, werden door ambtenaren per ongeluk online gezet, zonder ze daarbij af te schermen. Daardoor waren de bestanden vindbaar via Google. Inmiddels zijn de data ook niet meer via Google terug te halen, aldus RTL Nieuws.

Via het systeem, dat sinds 2001 in gebruik is, zijn volgens de nieuwszender 21.000 documenten gelekt. De woordvoerder kon dit aantal niet bevestigen, maar vermoedt wel dat het het aantal in de duizenden loopt. Onduidelijk is hoeveel van die documenten gevoelige persoonsgegevens bevatten.

Hellevoetsluis heeft het datalek inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aldus de woordvoerder. De gemeente onderzoekt nu welke stappen zij als gevolg van het datalek verder moet nemen. Of getroffen inwoners op de hoogte worden gesteld, is daarom op dit moment nog niet duidelijk.