Een nieuwe afdeling van de markttoezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) moet ervoor zorgen dat techbedrijven als Facebook en Google strenger gereguleerd worden. Dat schrijft persbureau Reuters.

De afdeling voor digitale platforms neemt onder meer de advertentieplatforms van Google en Facebook strenger onder de loep. Zo wordt bekeken of het aanbieden van reclamediensten volgens de regels verloopt, of de prijzen transparant genoeg zijn en of er genoeg concurrentie is.

Ook moet beter inzichtelijk worden hoe de algoritmes van de techbedrijven, die bepalen wat gebruikers te zien krijgen, werken. Verder moeten digitale platforms verduidelijken hoe ze de verspreiding van desinformatie en nepnieuws aanpakken.

De toezichthouder bracht vrijdag, na achttien maanden onderzoek, een rapport uit over de impact van techbedrijven in Australië. In het rapport worden 23 aanbevelingen gedaan om Google en Facebook beter te reguleren.

De afdeling van de ACCC krijgt de bevoegdheid om openbare onderzoeken naar de bedrijven te kunnen uitvoeren. Ook mag het bedrijven dwingen om relevante informatie aan te leveren.

Google liet in een reactie aan Reuters weten dat het bedrijf met de Australische overheid in gesprek zal blijven over de aanbevelingen. Facebook heeft nog niet gereageerd.