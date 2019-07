Apple heeft 1 miljard dollar (ruim 890 miljoen euro) betaald om "het grootste deel" van Intels afdeling, waar modemchips voor smartphones worden gemaakt, over te nemen. Dat maakten de bedrijven samen bekend in een persbericht.

Als onderdeel van de overname, die tegen het einde van het jaar afgerond moet zijn, gaan ongeveer 2.200 werknemers van Intel bij Apple werken. Apple krijgt daarnaast toegang tot de techniek en kennis van de Intel-afdeling die aan 5G-technologie werkt.

Intel stopt na de overname met het maken van netwerktechnologie voor smartphones. De chipmaker blijft nog wel modems voor andere apparaten maken, zoals slimme apparaten en laptops.

Apple kan dankzij de overname zijn eigen 5G-modems voor iPhones gaan ontwikkelen. Op die manier is het bedrijf niet afhankelijk van chipfabrikant Qualcomm, waarmee Apple lange tijd in rechtszaken was verwikkeld.

Intel was volgens geruchten al maanden van plan om zijn modemdivisie te verkopen. In april kondigde het bedrijf aan zijn plannen voor de productie van 5G-modems voor smartphones te staken. Apple en Intel waren voor de overname al lange tijd in gesprek over de ontwikkeling van 5G-apparatuur voor iPhones.