Een onderzoek van The Wall Street Journal wees dinsdag uit dat Apple zijn eigen apps hoger in de zoekresultaten van de App Store zet. Daarmee zou het bedrijf de eigen apps voortrekken ten opzichte van die van concurrenten. Apple ontkent dat in een reactie.

Het onderzoek zou uitwijzen dat Apple-apps vaker bovenaan verschijnen dan soortgelijke apps van andere ontwikkelaars. Zo verschijnt bij de term 'Kaarten' eerst de navigatieapp van Apple en daarna pas populaire alternatieven zoals Google Maps en Waze. Ook bij andere zoektermen zou dit het geval zijn.

Volgens The Wall Street Journal kwamen apps van Apple in 60 procent van de gevallen bovenaan in de zoekresultaten te staan. Apps waarmee Apple geld verdient, zoals Apple Music en Boeken, zouden in 95 procent van de gevallen bovenaan verschijnen.

Apple reageerde op de berichtgeving met het bericht dat de App Store een algoritme gebruikt dat apps weergeeft op basis van gebruikersvoorkeuren. "Apple-klanten voelen zich verbonden met onze producten en velen van hen gebruiken het zoeken als een manier om hun apps te vinden en te openen", schrijft het bedrijf.

"Hoe klanten de zoekfunctie gebruiken, is de reden waarom Apple sterke posities inneemt in de resultaten. Om dezelfde reden staan Uber, Microsoft en andere bedrijven vaak ook goed gerankt in de lijsten."

The Wall Street Journal stelt dat Apple de App Store domineert, met als gevolg dat alternatieve apps minder makkelijk gevonden kunnen worden. Apps van Apple hebben bijvoorbeeld geen beoordelingen, wat bij concurrenten deels bepaalt of ze hoger of lager in de lijst komen te staan.