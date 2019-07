De merknaam XS4ALL is niet beschikbaar voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), laat eigenaar KPN maandag aan NU.nl weten. Het bedrijf reageert daarmee op een eerdere oproep van de stichting.

De NSGK verzocht KPN maandag via een advertentie in het Algemeen Dagblad en een publieke oproep op de website om de naam XS4ALL aan de stichting te doneren.

De naam XS4ALL (access for all, oftewel toegang voor iedereen) kwam in 1998 in handen van KPN na een overname. In januari maakte het concern bekend te willen stoppen met zijn dochtermerken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom.

In een reactie laat KPN weten "de oproep en de gedachte" van de NSGK "en de knipoog naar XS4ALL, waar de laatste tijd veel aandacht voor is geweest" te begrijpen en de gedachte erachter te steunen. Toch is het het merk "helaas niet beschikbaar voor de NSGK".