VodafoneZiggo heeft voor het eerst een 5G-verbinding tot stand gebracht in Nederland. In een persbericht laat de provider weten dat er een testverbinding in de omgeving van Maastricht in de lucht is gebracht.

Het eerste basisstation staat in de buurt van Maastricht en is als test bedoeld voor het aanleggen van een groter 5G-netwerk. Het station maakt gebruik van een testlicentie op de 3,5-GHz-frequentie. Dit is belangrijkste frequentieband voor 5G.

Dit niet de eerste test met 5G die de provider doet, maar wel de eerste test die buiten het laboratorium plaatsvindt, zegt de directeur van Mobiel Netwerk bij VodafoneZiggo Matthias Sauder.

"Dit basisstation in Maastricht staat buiten, werkt 'live' in het Nederlandse operationele netwerk en maakt gebruik van de 3,5-GHz-testfrequentie. Met een 5G-toestel in de buurt van dit basisstation, kunnen we nu daadwerkelijk data over een 5G-verbinding in het netwerk versturen,”

De test in Maastricht is een eerste stap na een grotere test met 5G. Na de zomer van dit jaar wil de provider in Eindhoven op grotere schaal gaan testen met de nieuwe 5G-verbinding.

Uiteindelijk mogen drie telecomproviders in Nederland gebruik gaan maken van de nieuwe 5G-frequenties. Naast VodafoneZiggo, mogen ook KPN en T-Mobile de verbinding gaan gebruiken.