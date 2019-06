De oorzaak van de urenlange KPN-telefoonstoring van maandag is nog niet bekend. Het noodnummer 112 was vanaf ongeveer 16.00 uur urenlang niet bereikbaar wegens een storing bij KPN. Minister van Veiligheid en Justitie Ferdinand Grapperhaus wil er zeker van zijn dat het niet nog een keer misgaat en wil graag uitleg van de KPN-top.

Rond 19.15 uur was de storing verholpen. "De oorzaak is nog niet bekend", zegt een woordvoerder van KPN maandagavond in een reactie. "Vooropgesteld: dit had niet mogen gebeuren."

De woordvoerder zegt dat het alarmnummer in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie door KPN wordt gehost. "Er zijn wel vangnetten, dus hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nu nog onduidelijk. Dat moet allemaal uit de evaluatie naar voren komen."

Joost Farwerck, van de Raad van Bestuur van KPN, zegt tegen de NOS dat er van een hack in elk geval geen sprake was.

Het ministerie was maandagavond niet direct beschikbaar voor commentaar. De politie zegt eveneens onderzoek te doen. "Het alternatieve noodnummer blijft voorlopig in elk geval meedraaien."

Noodmeldingen via sociale media

Als gevolg van de storing waren bijvoorbeeld ook gemeenten en ziekenhuizen telefonisch niet bereikbaar. In eerste instantie deelden lokale hulpdiensten massaal hun 06-nummers op sociale media. Kort daarna werden twee landelijke alternatieve noodnummers ingesteld.

Om de veiligheid te waarborgen werden alle agenten in dienst tijdens de storing de straat opgestuurd. Ook waren de marechaussees zichtbaar aanwezig voor noodhulp op luchthavens en militaire complexen.

Daarnaast werden via NL-Alert in sommige regio's lokale vervangende telefoonnummers verspreid. Daarbij werd per abuis een verkeerd telefoonnummer doorgegeven. Het politienummer voor WhatsApp bleek namelijk de WhatsApp-tiplijn van De Telegraaf te zijn.

Door de storing konden klanten van KPN geen telefoontjes plegen of ontvangen. Bij sommige mensen bleek het uit- en aanzetten van de 4G-verbinding de oplossing om weer te kunnen bellen.

Laatste landelijke storing van 112 was in 2012

De laatste landelijke storing van het noodnummer 112 was in 2012. Toen overleden twee mensen aan een hartaanval op het moment dat 112 tijdelijk niet bereikbaar was.



In 2012 kwam door de storingen naar voren dat politie al langer wist van de problemen met de telefoonlijn. Er zijn destijds veel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, waarschuwde al wel dat nieuwe problemen met het alarmnummer niet uit te sluiten zijn.



In dat jaar was een noodsysteem voorhanden, maar dat werd toen niet ingezet omdat politie dacht dat de problemen snel opgelost konden worden.