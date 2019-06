Voordat het vervolg op Breath of the Wild verschijnt, brengt Nintendo een remake van het traditionele spel The Legend of Zelda: Link's Awakening uit. NU.nl kon de game alvast spelen op E3.

Link's Awakening is niet nieuw. Toen het spel in de jaren negentig voor de Game Boy verscheen, was het de eerste draagbare Zelda-game. Later verscheen ook een deluxevariant voor de Game Boy Color.



Aan het begin van de game spoelt hoofdrolspeler Link zonder zijn gebruikelijke uitrusting aan op een strand. Als hij weer naar huis wil, dan moet hij de kerkers van het eiland afreizen en de mysterieuze windvis wekken.



De tweedimensionale pixelwereld van Link's Awakening is op de Switch ingeruild voor een 3D-omgeving, maar dan met een wat opmerkelijke stijl. Hoofdrolspeler Link lijkt bijvoorbeeld op een kleipoppetje. De gekke kartels en overdreven vormen zorgen ervoor dat de wereld speelgoedachtig aanvoelt.



Die stijl plaatst Nintendo in een unieke situatie. Het bedrijf kan de originele game een modern uiterlijk geven zonder dat de ruwe vormgeving van omgevingen erg veranderd hoeft te worden. De overdreven vormen die nodig waren om iets in pixelstijl te vormgeven, passen namelijk net zo goed in het nieuwe speelgoeddesign.



De resolutie van Link's Awakening op televisies is wel wat laag, waardoor het spel er wat opgeblazen uitziet. Dat komt deels door de stijl, maar ook de teksten zijn soms wat onscherp. Het is te hopen dat dit verandert voordat het spel op 20 september verschijnt.



Link's Awakening voelt als een rare best-of-verzameling van eerdere Nintendo-spellen. We kwamen tijdens een speelsessie bijvoorbeeld stekelmonsters tegen die uit de Mario-spellen komen. En in trailers zijn ook de paddenstoelen uit deze games te zien.



De originele maker vroeg overigens nooit toestemming voor het gebruik van die andere Nintendo-figuren. In een interview zei hij ooit dat hij "dacht dat het wel goed zat", omdat hij een game voor een Nintendo-spelcomputer maakte.

Geïnspireerd door Twin Peaks

De makers van Link's Awakening lieten zich inspireren door Twin Peaks, een serie die toen razend populair was. De wilde, grootse wereld van Zelda werd omgeruild voor een eiland met een dorpse sfeer, dat het intieme gevoel van de tv-serie moest nabootsen.



In de op E3 speelbare demo is dat ook al snel weer terug te zien. Een hond (de Bow-Wow uit Super Mario 64) trekt aan zijn riem terwijl je langsloopt, twee jongetjes gooien over met een bal en een oude heks helpt je om een vervloekte man te helpen. In recordtijd worden er nieuwe personages geïntroduceerd, die later in de game ook een rol moeten spelen.



Verwacht echter niet iets nieuws als je het origineel gespeeld hebt. Alle bossen, stranden en kerkers die we konden bewandelen, zagen er nagenoeg identiek uit. Hooguit een paar hele kleine details zullen afwijken van het origineel.

Oertraditioneel

Dit is een oertraditionele Zelda-game. In het origineel moest je kerker na kerker doorlopen, waar je nieuwe voorwerpen vond die helpen om de wereld verder te verkennen. De verwachting is dat dit in de Switch-versie onveranderd zal blijven.



Die ouderwetse Zelda is wel een welkome toevoeging op de Nintendo Switch, die op het moment alleen Breath of the Wild heeft. Een Zelda-game die de hele formule op z'n kop gooide en totaal anders speelt dan eerdere games. Wie het oude vertrouwde Zelda wil spelen, heeft straks ook een optie.